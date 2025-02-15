Врач: опасная ошибка гипертоников — нерегулярный приём лекарств от давления

Другими ошибками в этом отношении кардиолог назвала несоблюдение или полное пренебрежение DASH-диетой — подходом к питанию для лечения гипертонии, употребление солёной пищи.

«Принимать лекарства от давления нерегулярно, только когда оно поднимается, — это распространённая ошибка! Гипотензивные препараты нужно употреблять ежедневно, строго следуя назначенной врачом схеме, даже если утром давление кажется нормальным. Плановая терапия должна проводиться на регулярной основе», — пояснила специалист.

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