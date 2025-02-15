Врач: опасная ошибка гипертоников — нерегулярный приём лекарств от давления

Опубликовано 15 февраля 2025, 01:491 мин.
Врач: опасная ошибка гипертоников — нерегулярный приём лекарств от давленияНужно придерживаться назначенной врачом схемы
Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева назвала одну из самых главных и опасных ошибок гипертоников — приём лекарств от давления только, когда оно поднимается.
Другими ошибками в этом отношении кардиолог назвала несоблюдение или полное пренебрежение DASH-диетой — подходом к питанию для лечения гипертонии, употребление солёной пищи.
«Принимать лекарства от давления нерегулярно, только когда оно поднимается, — это распространённая ошибка! Гипотензивные препараты нужно употреблять ежедневно, строго следуя назначенной врачом схеме, даже если утром давление кажется нормальным. Плановая терапия должна проводиться на регулярной основе», — пояснила специалист.
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