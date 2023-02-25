Врач опроверг пользу сосудосуживающих капель при насморке

Врач подчеркнул, что лечение такими препаратами не поможет, необходима симптоматическая терапия. Поэтому следует обращаться к врачу.

«Самолечение, это сосудосуживающие капли. Люди думают, что они сейчас покапают капельки и всё пройдёт. Это самообман. Выхода из этой ситуации нет. Это симптоматическая терапия. Нужен визит к доктору, чтобы он, исходя из увиденного, назначил правильные лекарственные препараты», — рассказал Зайцев.

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