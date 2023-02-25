Врач опроверг пользу сосудосуживающих капель при насморке

22:45, 25 февраля 2023
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Врач опроверг пользу сосудосуживающих капель при насморкеПри насморке эти лекарства бесполезны
Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, что лечение насморка сосудосуживающими каплями — самообман.
Фото: Vinmec.com
Врач подчеркнул, что лечение такими препаратами не поможет, необходима симптоматическая терапия. Поэтому следует обращаться к врачу.
«Самолечение, это сосудосуживающие капли. Люди думают, что они сейчас покапают капельки и всё пройдёт. Это самообман. Выхода из этой ситуации нет. Это симптоматическая терапия. Нужен визит к доктору, чтобы он, исходя из увиденного, назначил правильные лекарственные препараты», — рассказал Зайцев.
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