Врач опроверг пользу витамина С, если человек уже заболел

Врач отметил, что это неправда, витамин С не даёт никаких дополнительных сил организму. Больному может показаться, что витамин «бодрит», но это не выздоровление, а эффект от выделения кортизола надпочечниками, на что как раз витамин С влияет.

Абакумов рассказал, что витамин С в таблетках всасывается в кровь в очень небольшом количестве — 100 миллиграммов в сутки. Всё остальное выводится с мочой. Тем более получить витамин С можно из сладкого перца, яблок, белокочанной капусты, шиповника, облепихи и других продуктов. Для этого необязательно принимать таблетки.

«Витамин С обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Он "бодрит" пациентов, так как стимулирует выработку кортизола надпочечниками. При этом его дополнительное потребление в таблетках не имеет смысла», — объяснил терапевт.

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