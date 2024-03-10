Врач опровергла безусловный вред сахара и призвала к умеренному его употреблению

Врач объяснила, что сахар необходим организму в качестве основного энергетического материала для клеток. Важно не злоупотреблять сахаром и соблюдать суточную норму в 6 чайных ложек.

По словам нутрициолога, важно рассчитывать норму потребления сахара, учитывая 6 чайных ложек, потому что скрытые сахара содержатся в готовых продуктах. Или, например, сахарозаменители, такие как стевия, эритрит — слаще, чем сам сахар. Их употребление может привести к диабету 2 типа, но только сахар здесь ни при чём.

По поводу фруктозы врач объяснила, что она содержится в свежих фруктах с большим количеством пищевых волокон. Но фруктозу может всасывать только печень, что предполагает чрезмерную нагрузку органа.

«Напротив, сахар очень даже полезен для нашего организма, потому что глюкоза — это основной энергетический материал для клеток. Без сахара, как и без соли, наш организм фактически не может полноценно функционировать. Вреден переизбыток сахара. Суточная норма чистого сахара составляет 25 грамм, или 6 чайных ложек на человека. Но, рассчитывая эту норму, не стоит забывать о скрытых сахарах, которые содержатся в готовых продуктах, которые мы покупаем в магазинах. Это соусы, в том числе популярный и любимый всеми кетчуп, сосиски, колбасы, полуфабрикаты, сладкие йогурты и т.д. Таким образом, сами этого не замечая, мы можем съесть гораздо больше сахара, чем в этом нуждается организм. Отсюда и миф о вреде сахара», — объяснила нутрициолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.