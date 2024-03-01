Врач опровергла миф о необходимости трёхразового питания

Врач рассказала, что все люди — разные, поэтому кому-то нужно есть и три раза в день, и больше, а кто-то обходится меньшим. По словам Журавлёвой, всё индивидуально, поэтому есть нужно именно тогда, когда ощущается настоящее чувство голода.

При этом не нужно налегать на еду, посколько рефлекторное чувство насыщения приходит через два часа после приёма пищи. По-научному: возбуждение вентромедиальных ядер гипоталамуса — центра насыщения, который участвует в подавлении чувства голода после насыщения крови питательными веществами.

«Нужно есть тогда, когда действительно чувствуешь себя голодным. Но главное — не переедать. Нет такого строго правила, что нужно есть каждые три часа, все мы индивидуальны, и нужно опираться на ощущения», — подчеркнула диетолог.

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