Врач опровергла мнение, что у худых людей холестерин всегда в норме

Врач порекомендовала регулярно проверять уровень холестерина независимо от массы тела. Также эксперт отметила, что «худоба не защищает» от холестерина. Причём употребление жирной пищи не является причиной этой патологии.

По словам Бродовской, для профилактики повышенного холестерина стоит отказаться от простых углеводов и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.