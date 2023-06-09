Врач опровергла мнение, что у худых людей холестерин всегда в норме

Врач опровергла мнение, что у худых людей холестерин всегда в нормеЗависит не от веса
Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Татьяна Бродовская опровергла мнение, что повышенный холестерин только у полных людей, что кажется логичным. На самом деле норма холестерина может быть превышена и у худых людей.
Врач порекомендовала регулярно проверять уровень холестерина независимо от массы тела. Также эксперт отметила, что «худоба не защищает» от холестерина. Причём употребление жирной пищи не является причиной этой патологии.
По словам Бродовской, для профилактики повышенного холестерина стоит отказаться от простых углеводов и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.
Продукты с большим количеством холестерина обычно также содержат много насыщенных жиров. Они могут повысить уровень «плохого» холестерина (ЛПНП), поэтому лучше выбирать продукты с низким содержанием насыщенных жиров. От сала, красного мяса, сливочного масла лучше отказаться. Старайтесь есть продукты с большим количеством клетчатки (бобы, овсянка), полезные ненасыщенные жиры (авокадо, оливковое масло и орехи).
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