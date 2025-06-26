Врач опровергла пользу чайного гриба для похудения без диеты

По словам диетолога, комбуча на самом деле содержит пробиотики, витамины группы B и антиоксиданты. Чайный гриб — здоровая альтернатива сладким напиткам, той же газировке.

При этом можно услышать утверждения, что комбуча помогает похудеть и избавиться от проблем ЖКТ. За счёт этого напиток стал популярным, в том числе в кафе и интернет-магазинах. Также ходят слухи, что чайный гриб способствует повышению иммунитета.

«Можно пить его литрами, и если не придерживаться диеты, если иметь гиперкалорийное питание, то, к сожалению, эффекта не будет», — подчеркнула Белоусова.

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