Врач опровергла пользу водки для дезинфекции желудка и уменьшения боли при язве

Тен отметила, что водка не дезинфицирует и не снижает болевые ощущения при язвенной болезни, потому что спирт на самом деле раздражает слизистую желудка, а также усиливает выработку соляной кислоты, что замедляет заживление язв. По словам терапевта, исследование от 2020 года Gastroenterology показало, что при употреблении даже небольших доз алкоголя, возрастает риск кровотечений и рецидивов.

«При язве желудка алкоголь строго противопоказан. Лечение должно включать диету и медикаментозную терапию, а не алкоголь», — отмечается в материале ОСН.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.