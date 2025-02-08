Врач опровергла пользу водки для дезинфекции желудка и уменьшения боли при язве

Опубликовано 08 февраля 2025, 02:341 мин.
Врач опровергла пользу водки для дезинфекции желудка и уменьшения боли при язвеАлкоголь не может помочь при язве
Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен опровергла пользу от «лечения» водкой, применение которой допускается в народной медицине. В частности, врач назвала мифом пользу водки при язве желудка.
Тен отметила, что водка не дезинфицирует и не снижает болевые ощущения при язвенной болезни, потому что спирт на самом деле раздражает слизистую желудка, а также усиливает выработку соляной кислоты, что замедляет заживление язв. По словам терапевта, исследование от 2020 года Gastroenterology показало, что при употреблении даже небольших доз алкоголя, возрастает риск кровотечений и рецидивов.
«При язве желудка алкоголь строго противопоказан. Лечение должно включать диету и медикаментозную терапию, а не алкоголь», — отмечается в материале ОСН.
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