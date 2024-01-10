Врач опровергла такой диагноз, как «метеозависимость»

Она отметила, что экстремальные температуры, действительно, могут негативно влиять на самочувствие, но это не связано с метеозависимостью. По словам врача, убедительных, научно обоснованных доказательств существования подобной зависимости, не существует.

И когда человеку становится плохо при изменили погоды, причину следует искать не в метеозависимости.

«Теория метеозависимости восходит к древнегреческим философам. Однако сейчас диагноза "метеозависимость" или "метеочувствительность" в международной классификации болезней нет. Не существует исследований, способных подтвердить эти теории, — имеющиеся статьи неубедительны с точки зрения науки, основаны на малом количестве данных и носят скорее субъективный описательный характер, то есть чаще всего пациенты в опросниках сами отмечают появление болей при изменении погоды», — объяснила Кулешова.

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