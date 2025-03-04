Врач: отказ от фастфуда и сладких напитков — способ профилактики ожирения

По её словам, важно поощрять здоровое питание, заменяя обработанные продукты и фастфуд более полезными альтернативами, такими как печёные яблоки с корицей, а также отказаться от безалкогольных напитков с высоким содержанием сахара. К полезным альтернативам обработанным продуктам врач также отнесла несолёный миндаль, кешью, грецкие орехи, жареный нут, листья салата вместо лаваша, ягоды с йогуртом, яблочные чипсы.

Игнатикова также посоветовала родителям и детям заниматься спортом вместе, сделав физическую активность регулярной традицией. Она подчеркнула, что дети в возрасте от шести до 18 лет должны ежедневно выделять 60 минут на физическую активность.

Кроме того, она подчеркнула важность установления режима сна для детей, поскольку недостаточный сон может увеличить риск ожирения и других проблем со здоровьем. Эксперт порекомендовала придерживаться постоянного графика сна, даже в выходные дни, чтобы поддержать общее здоровье и благополучие детей.

«Для предотвращения ожирения самим взрослым необходимо следовать основным принципам здорового питания. Простые изменения в пищевых привычках помогут сбросить вес и предотвратить набор веса», — подчеркнула врач.

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