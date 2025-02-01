Врач: отказ от жирного мяса — одно из правил питания для снижения холестерина

В качестве первого принципа и правила питания Дианова назвала полный отказ от жирного мяса в пользу диетического. Вместо баранины, свинины и говядины эксперт посоветовала есть курицу, индейку или кролика.

По словам диетолога, второе правило питания для снижения холестерина — добавление в повседневный рацион больше растительной пищи. Врач подчеркнула, что многие фундаментальные исследования говорят о том, что «сбалансированное питание с преобладанием овощей, зерновых, орехов, бобовых и фруктов, помогает избежать проблем с сердцем и прожить намного дольше».

Третье правило — добавлять в пищу растительное нерафинированное масло. Это может быть оливковое, виноградное или льняное масло. Таким маслом можно заправлять салаты.

«Надо стремиться к тому, чтобы есть с ним одну порцию минимум в день с растительным маслом, заправлять им овощной гарнир. Да, этот продукт высококалорийный, но мы же не едим его в больших объёмах, как мясо. И оно, с точки зрения доказательной медицины, благоприятно влияет на нормализацию уровня нашего холестерина», — рассказала Дианова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.