Врач перечислил болезни, к которым может привести сон с открытым окном

Летом, когда жарко и душно, постоянно открытое окно может быть оправдано, если нет сквозняка. Но если холодно, сон с открытым окном может стать причиной невралгии и миозита.

Может быть переохлаждение открытых во сне частей тела. «Когда под одеялом тепло, а снаружи холодно, спится легче. Но, засыпая с открытым окном, мы сталкиваемся с рисками. Та часть тела, которая ночью оказалась открытой, может переохладиться. И это способно вызвать либо мышечные боли — может развиться миозит, либо переохлаждение нерва — тогда может начаться невралгия», — предупредил врач.

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