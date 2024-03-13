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Фитнес и здоровье
Опубликовано 13 марта 2024, 14:15
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Врач перечислил болезни, которые могут привести к импотенции

Это связано с сосудами
Врач уролог-андролог Батор Гончиков объяснил, какие болезни могут стать причиной импотенции помимо возраста.

Гончиков рассказал, что, кроме естественного возрастного снижения уровня тестостерона, на фоне которого развивается эректильная дисфункция, причинами этого состояния в более раннем возрасте могут быть высокое артериальное давление, атеросклероз и прочие сердечно-сосудистые заболевания.

При этих болезнях кровеносные сосуды половых органов сужаются и это затрудняет достижение эрекции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Газета.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Секс
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#здоровье
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