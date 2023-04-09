Врач перечислил самую полезную рыбу из дешёвой

Врач перечислил самую полезную рыбу из дешёвойОн назвал правило четырёх «С»
Врач-диетолог Андрей Бобровский рассказал, какие виды рыбы полезны для организма и при этом доступны по цене.
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По словам врача, существует правило четырёх «С». Это салака, сардина, скумбрия и сельдь. Врач отметил, что чем больше разной рыбы человек ест, тем лучше, но перечисленные виды — оптимальный выбор в соотношении «цена – качество».
Также диетолог порекомендовал обратить внимание, что рыба — секрет долголетия в регионах с продолжительностью жизни, превышающей 90 лет. Дело в составе жиров, препятствуюших развитию онкологических заболеваний и болезней сердечно-сосудистой системы.
Понятно, что чем больше разной рыбы вы употребляете, тем лучше, но есть правило четырёх «С». То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию.
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