Врач перечислил самые полезные для иммунитета продукты

По словам врача, куркума — специя, употребление которой способствует не только укреплению иммунитета, но и профилактике аутоиммунных заболеваний. Также продукт подавляет хронические воспаления.

Грибы полезны для иммунитета тем, что помогают бороться с воспалительным процессом. К тому же в грибах содержатся вещества, которые нигде больше не встречаются в природе.

Чеснок обладает свойствами, усиливающими иммунную защиту организма, помогает выводить из организма патогены и бороться с различными инфекциями.