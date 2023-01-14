Врач перечислил самые полезные для иммунитета продукты

Врач перечислил самые полезные для иммунитета продуктыИ назвал три «ходовых» продукта
Врач назвал куркума, грибы и чеснок самыми полезными для иммунитета продуктами. Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказал о полезных для человеческого иммунитета свойствах таких продуктов, как куркума, грибы и чеснок.
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По словам врача, куркума — специя, употребление которой способствует не только укреплению иммунитета, но и профилактике аутоиммунных заболеваний. Также продукт подавляет хронические воспаления.
Грибы полезны для иммунитета тем, что помогают бороться с воспалительным процессом. К тому же в грибах содержатся вещества, которые нигде больше не встречаются в природе.
Чеснок обладает свойствами, усиливающими иммунную защиту организма, помогает выводить из организма патогены и бороться с различными инфекциями.
Чеснок в свою очередь тоже является мощным стимулятором иммунной системы, он повышает активность макрофагов, NK-клеток и лимфоцитов.
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