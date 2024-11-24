Врач перечислил улучшающие сон продукты

Данилов отметил, что базовые нарушения сна — непостоянный график отхода ко сну, неправильное время сна и бодрствования, недостаток прогулок на свежем воздухе, ночные перекусы. В целом дефицит сна угнетающие влияет на организм, подавляет иммунитет, снижает восстановительные функции организма.

Но и с помощью продуктов питания можно помочь себе засыпать. К таким продуктам врач отнёс индейку, бананы, орехи, киви. По словам невролога, эти продукты объединяет содержание триптофана, способствующего выработке гормона сна мелатонина.

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