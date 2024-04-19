Врач перечислила болезни, при которых нельзя есть сырые овощи

По словам Мельниковой, к таким болезням относятся гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Сырые овощи, особенно с выраженным вкусом, могут спровоцировать крайне болезненную и длительную изжогу.

Кроме того, при воспалённом желудке, кишечнике употребление сырых овощей может привести к раздражению и избыточному бактериальному росту, нарушению моторики, и «тогда брожение возникает сильнее, образуется больше газов, больше раздражающих веществ, он начинает болеть, раздуваться, нарушается стул».

«Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), хронический гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием к употреблению сырых овощей. Прежде всего, с выраженными вкусовыми качествами — томаты, лук, чеснок, красный перец. Ввиду повышенного выделения агрессивной для слизистой соляной кислоты и высокого давления в желудке, расслабления нижнего пищеводного сфинктера, их употребление может привести к долгой, мучительной изжоге», — отметила врач.

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