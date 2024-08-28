Врач перечислила полезные для здоровья свойства манной каши

По словам врача, манка содержит витамины группы В, витамины Е, РР. В состав манной крупы входят марганец, магний, кремний, фосфор, железо, кобальт, цинк, калий. А за счёт последнего манка наиболее полезна для спортсменов и людей с болезнями почек и сердца.

«Манная каша — не просто вязкая масса с комочками, Манная крупа содержит в себе витамины группы В, витамин Е, витамин РР, а также минералы: магний, кремний, фосфор, железо, а также марганец, кобальт, цинк и калий. Благодаря калию она прекрасно подходит для спортсменов, а также для людей с заболеваниями почек и сердца», — отметила гастроэнтеролог.

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