Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 сентября 2024, 21:01
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Врач перечислила продукты, делающие запах пота неприятным

Но при здоровом кишечнике пища влияет меньше
Диетолог Полина Журавлёва рассказала, какие продукты влияют на запах пота, делая его неприятным.
Врач перечислила продукты, делающие запах пота неприятным
© Pexels.com / cottonbro

По словам эксперта, чистый пот запаха не имеет: «Это просто соль и вода». Пахнет секрет, и сделать запах пота неприятным могут продукты, влияющие на химический состав выделений.

Прежде всего на запах пота влияет избыточное употребление сладкого и мучного. На фоне такого питания в организме усиливается активность дрожжевых грибов. И, несмотря на то, что дрожжевые грибы — составляющая микробиома кишечника, их активность приводит к неприятному запаху пота.

Также на запах влияет алкоголь, чеснок, вареные яйца, квашеная и острая капуста, зелёный лук, тмин, карри. Но диетолог подчеркнула, что при здоровом кишечнике даже частое употребление этих продуктов к усилению запаха пота не приводит.

«Ещё конечно же влияет алкоголь. Но есть перечень продуктов, которые при употреблении увеличивают вашу "вонючесть". В первую очередь это серосодержащие вещества и газы, которые выделяются при повышении их уровня в организме и очень неприятно пахнут. Это: чеснок, вареные яйца, квашеная и острая капуста (кейл, пак-чой, кимчи), зелёный лук, тмин, карри. Однако, при здоровой работе кишечника и иммунной системы, даже частое употребление этих продуктов не вызовет усиления запаха пота», — рассказала специалист.

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