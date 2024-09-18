Врач перечислила продукты, делающие запах пота неприятным

По словам эксперта, чистый пот запаха не имеет: «Это просто соль и вода». Пахнет секрет, и сделать запах пота неприятным могут продукты, влияющие на химический состав выделений.

Прежде всего на запах пота влияет избыточное употребление сладкого и мучного. На фоне такого питания в организме усиливается активность дрожжевых грибов. И, несмотря на то, что дрожжевые грибы — составляющая микробиома кишечника, их активность приводит к неприятному запаху пота.

Также на запах влияет алкоголь, чеснок, вареные яйца, квашеная и острая капуста, зелёный лук, тмин, карри. Но диетолог подчеркнула, что при здоровом кишечнике даже частое употребление этих продуктов к усилению запаха пота не приводит.

«Ещё конечно же влияет алкоголь. Но есть перечень продуктов, которые при употреблении увеличивают вашу "вонючесть". В первую очередь это серосодержащие вещества и газы, которые выделяются при повышении их уровня в организме и очень неприятно пахнут. Это: чеснок, вареные яйца, квашеная и острая капуста (кейл, пак-чой, кимчи), зелёный лук, тмин, карри. Однако, при здоровой работе кишечника и иммунной системы, даже частое употребление этих продуктов не вызовет усиления запаха пота», — рассказала специалист.

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