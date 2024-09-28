Врач перечислила продукты для укрепления иммунитета осенью

По словам врача, переход из жаркого времени августа в более прохладный сентябрь — испытание для организма, из-за чего иммунитет может ослабеть. Для усиления защитных сил организма нужны витамины: С, D, Е. Также организму требуются микроэлементы: цинк, селен, железо, укрепляющие иммунную систему и улучшающие её функционирование.

Всё это человек получает из еды, а лучшими продуктами для этого являются цитрусовые, киви, тыква, кабачки, чеснок и лук, куркума, перец. К тому же больше всего витамина D в рыбе, яйцах, молочных продуктах. Пробиотики, способствующие здоровью и обогащению полезного микробиома кишечника, — йогурты, кефир, ряженка.

По словам иммунолога, напитки с антиоксидантами, которые защищают организм от патогенов, — зелёный чай, кофе, матча.

К полезным осенью продуктам смело нужно отнести орехи и семена, в которых содержатся витамины и минералы: миндаль, богатый железом и витамином Е, тыквенные семечки, содержащие цинк.

«Однако важно помнить, что укрепление иммунитета требует комплексного подхода, который включает как здоровые пищевые привычки, так и регулярную физическую активность, достаточный сон и управление стрессом. Если у вас есть какие-либо медицинские состояния или сомнения, обратитесь за консультацией к врачу», — порекомендовала Фабер.

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