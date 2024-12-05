Врач перечислила продукты, которыми можно заедать стресс без вреда для здоровья

К полезным при стрессе продуктам Журавлёва отнесла миндаль, грецкие орехи и кешью, насыщенные магнием и белками. Эти продукты нужны для полноценной поддержки организма за счёт того, что магний успокаивает нервы, а белки медленно отдают энергию.

Особенно хороши бананы и авокадо. По словам диетолога, кроме природного сахара в бананах высокий уровень серотонина, или как его ещё называют, «гормон счастья». Авокадо богато полезными жирами, которые укрепляют клетки мозга.

При этом эксперт призвала при стрессе избегать любых сладких изделий, включая выпечку. Особенно это касается шоколада, поскольку эффект будет недолгим из-за быстрых углеводов, дающих силы на короткое время, а потом наступает резкий упадок сил. Это же касается и кофе.

«Если автомобиль и так работает на износ, а вы заправляете его не тем бензином, низкокачественным маслом и так далее, то ждите беды. То же самое и с человеком. Правильные ингредиенты в тяжелое для нас время — не просто способ поддержать здоровье, но и возможность улучшить своё самочувствие, снизить уровень тревоги и даже повысить продуктивность», — заявила диетолог.

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