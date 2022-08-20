Врач перечислила пять привычек, ухудшающих зрение

По словам врача, одной из таковых является чтение лёжа. Но в таком положении невозможно сохранять адекватное расстояние между книгой или журналом и лицом. Или если книга лежит на диване, то в таком положении нарушается работа дыхательной системы, а на боку — большая нагрузка приходится на позвоночник.

Неправильное ношение линз также серьёзно влияет на зрение. Линзы необходимо снимать на ночь и давать глазам отдыхать.

Нельзя постоянно пользоваться смартфоном. Здесь проблема такая же — усталость глаз. Врач порекомендовала делать гимнастику для глаз, например, смотреть сначала перед собой, а потом вдаль.

Не менее опасно не соблюдать условия труда. Левина предупредила, что для здоровья глаз нужно работать в максимально освещённом помещении.

Также она посоветовала обязательно смывать на ночь косметику.

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