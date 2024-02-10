Врач перечислила симптомы диабета, возникающие во рту

Врач отметила, что при развивающемся диабете могут возникать трещины на языке, сухость во рту, сопровождаемая хронической нехваткой слюны. Также при лёгком нажатии могут кровить дёсны.

И если такие признаки присутствуют, стоит посетить специалиста и проверить уровень сахара в крови.

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