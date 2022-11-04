Врач перечислила вред для организма от чая и кофе

По словам врача, алкоголь провоцирует свёртываемость крови, вызывая проблемы в функционировании сердечно-сосудистой системы. Также алкоголь вызывает перепады артериального давления.

«Когда распадается этанол, это способствует склеиванию эритроцитов и тем самым формированию тромбов», — предупредила врач.

Кофе, энергетики и другие напитки с содержанием кофеина тоже негативно влияют на кровь. Если злоупотреблять этими напитками, можно спровоцировать обезвоживание и, как следствие, возрастает риск образования тромбов.

Врач отметила, что в целом злоупотребление алкоголем и кофе негативно влияют и на нервную систему.

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