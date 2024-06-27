Врач: поднять гемоглобин можно не только поеданием мяса

Эксперт отметила, что достаточное количество железа содержится не только в мясе, но и в рыбе, морепродуктах. Причём для этого подойдёт и растительный белок, например, в водорослях — спирулине и хлорелле.

В речной рыбе при этом железа меньше, чем в морской. Хороши для подъёма гемоглобина мидии и креветки. Растительный белок также в избытке содержится в шпинате, гранате. Причём в водорослях «железа в 34 раза больше, чем в шпинате».

«Для того, чтобы вылечить железодефицитную анемию, нам нужны животные и растительные белки. Многим уже известно, что гемоглобин можно поддержать при употреблении говядины, баранины, свинины, то есть красных сортов мяса. Однако также достаточное количество железа содержит индюшатина, яйца и морепродукты», — объяснила врач.

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