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Фитнес и здоровье
Опубликовано 27 марта 2024, 03:56
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Врач подтвердил, что «залипание» в смартфон нарушает режим сна

И ослабляет иммунную систему
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о связи ослабления иммунитета с низки уровнем мелатонина — гормона сна.
Врач подтвердил, что «залипание» в смартфон нарушает режим сна

© Ferra.ru

Врач предупредил, что использование смартфонов ночью, «залипание» в гаджетах пред сном, влияет на развитие инфекций на фоне ослабленной иммунной системы.

«Раздражение рецепторов голубым светом ведёт к нарушению выработки мелатонина», — предупредил доктор Александр Мясников.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Lenta.ru
Автор:Андрей Кадуков
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