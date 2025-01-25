Врач подтвердила положительное влияние смеха на борьбу организма со старением

Опубликовано 25 января 2025, 02:551 мин.
Врач подтвердила положительное влияние смеха на борьбу организма со старениемБлагодаря гормонам радости
Врач-эндокринолог Юлия Бурякова рассказала, что психологи правы, смех действительно продлевает жизнь, причём на физиологическом уровне.
Врач отметила, что когда человек смеётся, выделяются нейротрансмиттеры — дофамин и серотонин, которые отвечают за удовольствие и удовлетворённость. Кроме них выделяются пептиды и эндорфины, обеспечивающие ощущение радости.
И эти молекулы не просто способствуют ощущению радости и удовлетворённости, а полезны для репродуктивного здоровья обоих полов. К тому же эндорфины подавляют чувство боли, и когда человек смеётся, у него может снижаться боль.
Кроме того, по словам Буряковой, эти вещества положительно влияют на регенерацию тканей и способствуют борьбе организма со старением.
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