Фитнес и здоровье
00:29, 31 мая 2023
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Врач подтвердила пользу овощей и фруктов по сравнению со свежевыжатыми соками

Теряются витамины и клетчатка, при этом растут калории

Врач-диетолог Оксана Дмитриева подтвердила пользу свежих фруктов и овощей по сравнению со свежевыжатыми соками. Она подчеркнула, что свежевыжатые соки не так полезны, как об этом говорят.

По словам эксперта, при выдавливании соков разрушается витамин С, который в избытке присутствует в плодах, но этого микроэлемента практически нет в свежевыжатых соках. Виной тому механическая обработка продуктов и реакция со светом и воздухом. К тому же «теряются» другие полезные вещества и клетчатка.

Также дело в калориях. Свежий сок — калорийный продукт по сравнению со свежими овощами и фруктами. Дмитриева отметила, что для приготовления, например, 180-200 г апельсинового сока придётся использовать как минимум 360-400 г свежих апельсинов.

«Потери» витамина происходят в процессе приготовления сока, так как воздействие воздуха и света во время механической обработки фруктов и овощей приводит к разрушению этого важного элемента. Кроме того, свежевыжатые соки лишены полезной клетчатки. Пищевые волокна практически полностью остаются в отходах, то есть выбрасываются.

Оксана Дмитриева
Специалист в области диетологии

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