Врач подтвердила пользу овощей и фруктов по сравнению со свежевыжатыми соками

Врач подтвердила пользу овощей и фруктов по сравнению со свежевыжатыми сокамиТеряются витамины и клетчатка, при этом растут калории
Врач-диетолог Оксана Дмитриева подтвердила пользу свежих фруктов и овощей по сравнению со свежевыжатыми соками. Она подчеркнула, что свежевыжатые соки не так полезны, как об этом говорят.
По словам эксперта, при выдавливании соков разрушается витамин С, который в избытке присутствует в плодах, но этого микроэлемента практически нет в свежевыжатых соках. Виной тому механическая обработка продуктов и реакция со светом и воздухом. К тому же «теряются» другие полезные вещества и клетчатка.
Также дело в калориях. Свежий сок — калорийный продукт по сравнению со свежими овощами и фруктами. Дмитриева отметила, что для приготовления, например, 180-200 г апельсинового сока придётся использовать как минимум 360-400 г свежих апельсинов.
«Потери» витамина происходят в процессе приготовления сока, так как воздействие воздуха и света во время механической обработки фруктов и овощей приводит к разрушению этого важного элемента. Кроме того, свежевыжатые соки лишены полезной клетчатки. Пищевые волокна практически полностью остаются в отходах, то есть выбрасываются.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.