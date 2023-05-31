Врач подтвердила пользу овощей и фруктов по сравнению со свежевыжатыми соками

По словам эксперта, при выдавливании соков разрушается витамин С, который в избытке присутствует в плодах, но этого микроэлемента практически нет в свежевыжатых соках. Виной тому механическая обработка продуктов и реакция со светом и воздухом. К тому же «теряются» другие полезные вещества и клетчатка.

Также дело в калориях. Свежий сок — калорийный продукт по сравнению со свежими овощами и фруктами. Дмитриева отметила, что для приготовления, например, 180-200 г апельсинового сока придётся использовать как минимум 360-400 г свежих апельсинов.