Врач: покраснение открытых участков кожи на холоде — симптом холодовой аллергии

Такой вид аллергических реакций проявляется отёком, покраснением открытых участков тела на холоде, а также крапивницей и зудом. Но такую аллергию можно лечить лимфоцитами — собственными иммунными клетками человека.

«Проявляется аллергия на холод отёком, покраснением открытых участков тела, которое сопровождается нередко зудом и жжением. Есть холодовая крапивница – это высыпания не только на открытых участках кожи, но и на нижних конечностях. Они похожи на ожог крапивы, укус комара и сопровождаются сильным зудом», — рассказала врач.

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