Врач: покраснение открытых участков кожи на холоде — симптом холодовой аллергии

Опубликовано 17 января 2025, 02:561 мин.
Врач: покраснение открытых участков кожи на холоде — симптом холодовой аллергииНеприятное состояние
Врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Надежда Логина назвала симптомы холодовой аллергии.
Такой вид аллергических реакций проявляется отёком, покраснением открытых участков тела на холоде, а также крапивницей и зудом. Но такую аллергию можно лечить лимфоцитами — собственными иммунными клетками человека.
«Проявляется аллергия на холод отёком, покраснением открытых участков тела, которое сопровождается нередко зудом и жжением. Есть холодовая крапивница – это высыпания не только на открытых участках кожи, но и на нижних конечностях. Они похожи на ожог крапивы, укус комара и сопровождаются сильным зудом», — рассказала врач.
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