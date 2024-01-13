Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Фитнес и здоровье
01:02, 13 января 2024
1 мин.

Врач порекомендовал людям с больным сердцем есть жирные сорта рыбы

Такая еда поддержит сердце

Врач-кардиолог Игорь Видяскин рассказал, что людям с болезнями сердца нужно регулярно употреблять жирные сорта рыбы.

Врач отметил, что жирные сорта рыбы помогают поддерживать сердце, а если несколько раз в неделю есть рыбу с высоким уровнем омега-3 жирных кислот, можно профилактировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Видяскин предостерёг «сердечников» от употребления солёной рыбы, так как в ней много натрия, вызывающего отёки. «В солёной рыбе много натрия — основного компонента поваренной соли. Он повышает давление, задерживает жидкость в организме, из-за чего появляются отёки. Таким пациентам разрешается потребление жирной рыбы: лосося, макрели, сельди, форели, сардины», — объяснил кардиолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:News.ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
,
#Сердце
,
#врач
,
#здоровье
,
#рекомендации
,
#рыба
Новости партнеров
Новости партнеров