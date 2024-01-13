Врач порекомендовал людям с больным сердцем есть жирные сорта рыбы

Врач отметил, что жирные сорта рыбы помогают поддерживать сердце, а если несколько раз в неделю есть рыбу с высоким уровнем омега-3 жирных кислот, можно профилактировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Видяскин предостерёг «сердечников» от употребления солёной рыбы, так как в ней много натрия, вызывающего отёки. «В солёной рыбе много натрия — основного компонента поваренной соли. Он повышает давление, задерживает жидкость в организме, из-за чего появляются отёки. Таким пациентам разрешается потребление жирной рыбы: лосося, макрели, сельди, форели, сардины», — объяснил кардиолог.

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