Врач порекомендовал регулярно сдавать анализ крови для контроля образования тромбов

Врач рассказал о важности выявления и рисках образования красных и белых тромбов в глубоких и поверхностных венах и артериях. Красные тромбы, состоящие из тромбоцитов и эритроцитов, могут стать причиной варикозного расширения вен и тромбофлебита, а белые тромбы, в составе которых присутствуют лейкоциты, обычно образуются в венах головного мозга, сердца, почек, лёгких и конечностей. «Иногда в крупных венах и артериях могут образоваться смешанные слоистые тромбы — они состоят из элементов белого и красного тромбов, часто в местах повреждений сосудов», — отметил Лахмай.

Смертельная опасность тромбов — их отрыв и перемещение по кровотоку. В таком случае тромб может полностью перекрыть просвет сосудов и привести к нарушению мозгового кровообращения, инсульту, инфаркту миокарда и кишечника, острой почечной недостаточности, ишемии верхних и нижних конечностей, а в случае образования в лёгочных артериях — тромбоэмболии.

В связи с этим врач подчеркнул принципиальную важность своевременного выявления риска тромбообразования, которое включает в себя анализ крови на факторы свёртывания и коагулограмму, а при необходимости — ультразвуковое исследование сосудов.

«Для оценки риска тромбоза и контроля за свёртываемостью крови пациентам рекомендуется проходить ряд исследований. Ключевыми являются общий анализ крови, коагулограмма и анализы на факторы свёртывания. Если у врачей есть подозрение на уже сформировавшийся тромб, пациентам дополнительно назначается ультразвуковое исследование сосудов», — подытожил врач.

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