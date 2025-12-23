Врач порекомендовал смеяться хотя бы два-пять раз в неделю

Удивительно, но принудительный смех может быть даже полезнее естественного. Об этом говорит Дженни Розендаль, старший научный сотрудник в области медицинской психологии в Йенском университете в Германии. Он провёл метаанализ 45 исследований смехотерапии и других научных работ. Розендаль обнаружил, что смехотерапия снижает уровень глюкозы, гормона стресса кортизола, хроническую боль, улучшает подвижность и общее настроение, особенно у пожилых.

Большая часть последних исследований сосредоточена на йоге смеха и схожих программах, которые вызывают продолжительные приступы смеха в течение 30-45-минутных сеансов. Особенно эффективна йога смеха для тех, кому не хочется смеяться. Это, например, больные раком или люди в депрессии.

