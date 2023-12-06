Врач порекомендовал в зимние холода есть красное мясо и сало

Это высококалорийная пища, в частности, сало и красное мясо, яйца. Можно применять иммуномодулирующие минерально-витаминные комплексы, так как зимой верхние дыхательные пути и кожа человека проходят «настоящую проверку на прочность».

«В плане питания могу посоветовать великолепную модель, используемую, в частности, нашими военными. У этой "диеты" есть своё название — питание арктического солдата. Первое, что её характеризует — это повышенная калорийность. Рекомендуется употреблять такие продукты, как яйца, сало и красное мясо. Последние два раньше считались откровенно вредными и сокращающими жизнь, однако сейчас появилось множество научных публикаций, доказывающих обратное. При определённых условиях — таких, как суровая зима, например — данная пища может быть очень полезна и даже необходима», — подчеркнул врач.

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