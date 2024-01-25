Врач порекомендовала есть меньше бананов и винограда в возрасте 50+

Так, специалист отметила, что в возрасте 50+ нужно максимально уменьшить употребление бананов, сладких яблок, винограда, манго. Причина заключается в возрастной чувствительности к глюкозе, а при наличии некомпенсированного сахарного диабета от этих фруктов необходимо отказаться полностью.

Диетолог порекомендовала отказаться и от дынь и арбузов. По её словам, эти продукты богаты водой, а сочетание с солёной едой приведёт к задержке жидкости и скачкам давления.

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