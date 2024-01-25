Опубликовано 25 января 2024, 15:29
1 мин.
Врач порекомендовала есть меньше бананов и винограда в возрасте 50+А, возможно, и отказаться вовсе
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала продукты, употребление которых лучше максимально сократить после 50 лет, а в некоторых случаях полностью от них отказаться.
Так, специалист отметила, что в возрасте 50+ нужно максимально уменьшить употребление бананов, сладких яблок, винограда, манго. Причина заключается в возрастной чувствительности к глюкозе, а при наличии некомпенсированного сахарного диабета от этих фруктов необходимо отказаться полностью.
Диетолог порекомендовала отказаться и от дынь и арбузов. По её словам, эти продукты богаты водой, а сочетание с солёной едой приведёт к задержке жидкости и скачкам давления.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Вечерняя Москва
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда,
#врач,
Новости партнеров
Новости партнеров