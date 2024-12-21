Врач порекомендовала есть сладости в первой половине дня

По её словам, резкое избавление от любимых сладостей может спровоцировать стресс и привести к срывам и расстройствам в эмоциональном состоянии. Причём вред не в самих сладостях, а в их чрезмерном употреблении.

Доктор уточнила, что доля сладостей должна составлять не более 5-10% от общего суточного калоража. А есть сладкие продукты следует в первой половине дня — утром или в обед.

«Сильная тяга к сладкому может указывать на то, что рацион недостаточно сбалансирован. Когда организм получает достаточно белков, клетчатки, углеводов и жиров, желание переборщить со сладким снижается», — отметила Разаренова.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.