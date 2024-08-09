Врач порекомендовала есть сёмгу при похудении

Диетолог объяснила, что в сёмге содержится хром, причём больше чем 100% от суточной нормы. Хром способствует насыщению и контролю аппетита.

Также сёмга богата селеном, отвечающим за нормальную работу щитовидной железы, участвующем в синтезе тестостерона, тоже способствующего снижению массы тела.

Но увлекаться этой рыбой не стоит, так как сёмга — калорийный продукт. И лучшее время, чтобы её съесть — завтрак или первая половина дня. Есть сёмгу лучше с овощами и не более одного-двух тонких ломтиков.

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