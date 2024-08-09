Врач порекомендовала есть сёмгу при похудении

Опубликовано 09 августа 2024, 23:11
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Врач порекомендовала есть сёмгу при похуденииЭто поможет контролировать аппетит
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева посоветовала людям, желающим снизить вес, добавить в рацион сёмгу. Это поможет контролировать аппетит.
Диетолог объяснила, что в сёмге содержится хром, причём больше чем 100% от суточной нормы. Хром способствует насыщению и контролю аппетита.
Также сёмга богата селеном, отвечающим за нормальную работу щитовидной железы, участвующем в синтезе тестостерона, тоже способствующего снижению массы тела.
Но увлекаться этой рыбой не стоит, так как сёмга — калорийный продукт. И лучшее время, чтобы её съесть — завтрак или первая половина дня. Есть сёмгу лучше с овощами и не более одного-двух тонких ломтиков.
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Источник:Агентство городских новостей Москва
Автор:Андрей Кадуков
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