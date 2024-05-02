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Фитнес и здоровье
Опубликовано 02 мая 2024, 23:18
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Врач порекомендовала разговляться после поста не красным мясом, а молокопродуктами

Чтобы не навредить здоровью
Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала избегать тяжёлых продуктов при разговлении после Великого поста. Ведь если человек строго постился, перестраивается весь организм, и резкий выход из поста не сулит ничего хорошего.
Врач порекомендовала разговляться после поста не красным мясом, а молокопродуктами

© Ferra.ru

По словам диетолога, при разговлении лучше отказаться от шашлыка и других блюд из красного мяса. Допустимы птица, рыба. Но лучше разговляться, начиная с молочного белка, — сыров, йогуртов, творога.

Наиболее важно придерживаться этих правил людям с проблемами ЖКТ. Это же касается и алкоголя: после поста резкое возлияние может нанести урон поджелудочной и жёлчному пузырю.

«Людям с проблемами ЖКТ или людям среднего возраста в первые дни после поста лучше обойтись молочными белками — творогом, сыром, натуральным йогуртом. И с каждым днём постепенно нужно вводить другие белковые продукты — рыбу, курицу. И только после адаптации организма к такой еде можно вернуть в рацион и красное мясо», — отметила Соломатина.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.