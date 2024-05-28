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Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 мая 2024, 23:01
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Врач порекомендовала съедать не больше одной порции мороженого в день

Из-за высокой калорйиности
Врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала есть не более одной порции натурального мороженого в день.
Врач порекомендовала съедать не больше одной порции мороженого в день

© Ferra.ru

По словам диетолога, в мороженом может быть до 400 калорий, поэтому есть продукт стоит в первой половине дня и воздерживаться от его употребления после обеда. При этом лучше есть «чистое» натуральное мороженое, без красителей и консервантов.

К тому же есть мороженое каждый день также нельзя: поскольку это весьма калорийный продукт, от увлечения им придётся уделять время физической активности для борьбы с лишним весом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:NewsInfo.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда
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#врач
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#рекомендации
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#Мороженое