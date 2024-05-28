Врач порекомендовала съедать не больше одной порции мороженого в день

По словам диетолога, в мороженом может быть до 400 калорий, поэтому есть продукт стоит в первой половине дня и воздерживаться от его употребления после обеда. При этом лучше есть «чистое» натуральное мороженое, без красителей и консервантов.

К тому же есть мороженое каждый день также нельзя: поскольку это весьма калорийный продукт, от увлечения им придётся уделять время физической активности для борьбы с лишним весом.

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