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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 февраля 2024, 05:51
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Врач порекомендовала взбадриваться имбирём вместо кофе

За счёт оного важного компонента
Врач-диетолог Полина Журавлёва назвала неожиданный продукт, которым можно заменить кофе. Врач посоветовала взбадриваться имбирём.

В корне содержится такое вещество, как гингерол — мощный антиоксидант и природный антибиотик. К тому же гингерол оказывает тонизирующий эффект.

По словам диетолога, это вещество вполне подходит в качестве альтернативы кофе и энергетикам.

«Можно и вовсе обойтись без такого вещества как кофеин и взбодриться при помощи гингерола. Он разогревает организм и славится своими антибактериальными свойствами. Очень много его в имбире, так что заваривайте настои из корня этого чудо-растения или добавляйте в тот же зелёный чай», — посоветовала врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:ОСН
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#еда и напитки
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#врач
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#рекомендации
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#здоровье