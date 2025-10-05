Фитнес и здоровье
Опубликовано 05 октября 2025, 11:49
1 мин.

Врач посоветовал добавить в осеннее меню квашеную капусту

Для поддержания иммунитета
Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов рассказал, что осенью особенно важно поддерживать здоровье кишечника, поскольку микробиом оказывает значительное влияние на иммунитет. Для профилактики простудных заболеваний он советует включать в рацион ферментированные продукты.
Врач посоветовал добавить в осеннее меню квашеную капусту
© Timolina / Freepik

По словам врача, речь идёт о таких продуктах, как квашеная капуста, кефир, йогурт, мисо и кимчи, различные ферментированные овощные и фруктовые закуски. Эти продукты содержат живые бактерии, способствующие развитию полезной кишечной флоры и подавляющие вредные микроорганизмы.

Квашеная капуста богата витамином С и антиоксидантами, йогурт и кефир содержат кальций, белок и пробиотики. Мисо и кимчи помогают восстановить баланс микрофлоры кишечника после приёма антибиотиков или болезни. Употребление даже небольших порций, например, 100-150 граммов квашеной капусты или стакана кефира в день, может значительно улучшить здоровье. Эти продукты способствуют снижению риска заражения, улучшают пищеварение и поддерживают когнитивные функции в течение сезона.

«Включение ферментированных продуктов в осенний рацион поможет снизить риск инфекций, улучшить работу пищеварительной системы и поддерживать когнитивные функции в этот непростой период», — подчеркнул Белоусов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.