Врач посоветовал добавить в осеннее меню квашеную капусту

По словам врача, речь идёт о таких продуктах, как квашеная капуста, кефир, йогурт, мисо и кимчи, различные ферментированные овощные и фруктовые закуски. Эти продукты содержат живые бактерии, способствующие развитию полезной кишечной флоры и подавляющие вредные микроорганизмы.

Квашеная капуста богата витамином С и антиоксидантами, йогурт и кефир содержат кальций, белок и пробиотики. Мисо и кимчи помогают восстановить баланс микрофлоры кишечника после приёма антибиотиков или болезни. Употребление даже небольших порций, например, 100-150 граммов квашеной капусты или стакана кефира в день, может значительно улучшить здоровье. Эти продукты способствуют снижению риска заражения, улучшают пищеварение и поддерживают когнитивные функции в течение сезона.

«Включение ферментированных продуктов в осенний рацион поможет снизить риск инфекций, улучшить работу пищеварительной системы и поддерживать когнитивные функции в этот непростой период», — подчеркнул Белоусов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.