Врач посоветовал не есть картошку ежедневно из-за риска ожирения и диабета

00:54, 13 января 2024
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Врач посоветовал не есть картошку ежедневно из-за риска ожирения и диабетаКартошка относится к продуктам с быстрыми углеводами
Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что картофель — из категории крахмальных продуктов, содержащий быстрые углеводы, которые быстро расщепляются. И это не самый полезный продукт.
Картошку лучше не есть каждый день, так как частое употребление быстрых углеводов может привести к ухудшению метаболизма, включая повышенный риск диабета, ожирения, атеросклероза, гипертонии.
Отваривать картофель Гинзбург порекомендовал в кожуре, а есть — остывшим для более медленного расщепления крахмала. Хорошо добавлять зелень и овощи для насыщения картофеля клетчаткой, более медленного расщепления и всасывания углеводов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
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