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Фитнес и здоровье
00:54, 13 января 2024
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Врач посоветовал не есть картошку ежедневно из-за риска ожирения и диабета

Картошка относится к продуктам с быстрыми углеводами

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что картофель — из категории крахмальных продуктов, содержащий быстрые углеводы, которые быстро расщепляются. И это не самый полезный продукт.

Картошку лучше не есть каждый день, так как частое употребление быстрых углеводов может привести к ухудшению метаболизма, включая повышенный риск диабета, ожирения, атеросклероза, гипертонии.

Отваривать картофель Гинзбург порекомендовал в кожуре, а есть — остывшим для более медленного расщепления крахмала. Хорошо добавлять зелень и овощи для насыщения картофеля клетчаткой, более медленного расщепления и всасывания углеводов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Pravda.Ru
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#диабет
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#картошка
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#здоровье
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#еда
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#рекомендации
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