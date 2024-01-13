Врач посоветовал не есть картошку ежедневно из-за риска ожирения и диабета

Картошку лучше не есть каждый день, так как частое употребление быстрых углеводов может привести к ухудшению метаболизма, включая повышенный риск диабета, ожирения, атеросклероза, гипертонии.

Отваривать картофель Гинзбург порекомендовал в кожуре, а есть — остывшим для более медленного расщепления крахмала. Хорошо добавлять зелень и овощи для насыщения картофеля клетчаткой, более медленного расщепления и всасывания углеводов.

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