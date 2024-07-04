Врач посоветовал не пренебрегать выходными

По словам Мясникова, важно «уметь перезагружаться». Для каждого выходные — что-то своё. Но при этом для здоровья лучше выходные «не терять».

«В выходные надо перезагружаться. Для кого-то это лес, природа, для кого-то — побыть одному, для кого-то, наоборот — позвать гостей, для кого-то — пойти в театр или, наконец, посмотреть сериал», — пояснил врач.

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