Врач посоветовал пить свежемолотый кофе и отказываться от растворимого

Родимов рассказал, что в натуральном кофе нет канцерогенов, тогда как в растворимом может содержаться много сахара, ароматизаторы и красители, которые могут спровоцировать развитие воспаления.

«Если перед вами стоит выбор, какой кофе пить, то лучше выбрать свежемолотый, свежеобжаренный», — посоветовал Родимов.

При этом врач отметил, что каких-либо исследований о вреде растворимого кофе нет.

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