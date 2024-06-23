Врач посоветовал пить свежемолотый кофе и отказываться от растворимого

Опубликовано 23 июня 2024, 05:58
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Врач посоветовал пить свежемолотый кофе и отказываться от растворимогоНатуральный безопаснее
Врач-онколог Сергей Родимов посоветовал отдавать предпочтение свежемолотому, свежеобжаренному кофе по сравнению с растворимым.
Родимов рассказал, что в натуральном кофе нет канцерогенов, тогда как в растворимом может содержаться много сахара, ароматизаторы и красители, которые могут спровоцировать развитие воспаления.
«Если перед вами стоит выбор, какой кофе пить, то лучше выбрать свежемолотый, свежеобжаренный», — посоветовал Родимов.
При этом врач отметил, что каких-либо исследований о вреде растворимого кофе нет.
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