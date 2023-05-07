Врач посоветовал при аллергии использовать влажные салфетки

По его словам, салфетки служат для очищения лица от пыльцы, которая является источником аллергенов. Иванов объяснил, что помимо антигистаминных таблеток, глазных капель, спреев и салфеток, нужно носить солнцезащитные очки и медицинские маски, а также периодически смывать с лица пыльцу и пыль холодной водой.

«Когда вы находитесь на улице, надевайте маску для защиты дыхательных путей и солнцезащитные очки для защиты глаз. Также необходимо удалять частицы пыльцы с кожи, умывая лицо холодной водой или протирая его влажной тканью», — объяснил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.