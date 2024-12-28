Врач посоветовал заменить алкоголь в Новый год на соки и безалкогольные коктейли

По его словам, альтернативой алкоголю в Новый год вполне могут стать безалкогольные коктейли на основе соков, газированной воды, а также свежих фруктов. Могут пойти на пользу смузи из различных фруктов и ягод.

«Есть множество альтернатив, чем заменить алкоголь на новогоднем столе: яркие, вкусные безалкогольные коктейли на основе соков, газированной воды, свежих фруктов. Полезным дополнением к праздничным блюдам могут стать смузи из различных фруктов и ягод. Их можно разбавить йогуртом или соком. Не забывайте и про различные травяные чаи, которые можно подавать как горячими, так и холодными. А ещё не забывайте про молочные коктейли и кокосовую воду. Она имеет приятный вкус и хорошо утоляет жажду», — рассказал нарколог.

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