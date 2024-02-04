Врач посоветовала давать глазам отдыхать каждые 20 минут при работе за компьютером

Опубликовано 04 февраля 2024, 04:14
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Врач посоветовала давать глазам отдыхать каждые 20 минут при работе за компьютеромИ разминаться полностью каждый час
Врач-офтальмолог Анна Семакина дала несколько советов, как снимать напряжение с глаз при работе за компьютером.
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Врач порекомендовала каждые 20 минут делать небольшой перерыв и отрываться от монитора. Следует смотреть вдаль в течение примерно 20 секунд.
Но важно давать отдыхать и всему телу. В этом поможет разминка каждые 45-60 минут.
«Каждые 20 минут отводите взгляд от монитора и смотрите вдаль 20 секунд. Каждые 45-60 минут вставайте и разминайтесь: достаточно покрутить головой, плечами, размять зону поясницы и походить, чтобы снять венозный застой. Пейте больше воды. Это полезно для всего организма в целом, для суставов, которые находятся в скованном положении, и для глаз», — посоветовала офтальмолог.
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