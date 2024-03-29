Врач посоветовала есть жирную рыбу и шоколад для поднятия настроения

Опубликовано 29 марта 2024, 03:58
1 мин.
Врач посоветовала есть жирную рыбу и шоколад для поднятия настроенияТакая еда может принести пользу
Врач-нутрициолог Елена Башкирова посоветовала добавить в рацион продукты, в которых в избытке содержатся омега-3 и фолиевая кислота. Эти и некоторые другие продукты помогут поднять настроение.
По словам нутрициолога, такой состав содержится в жирных сортах рыбы и листовой зелени. Кроме того, важно регулярно употреблять овощи, ягоды, специи и травы. Такие продукты богаты биофлавоноидами. Эти вещества борются с воспалением, улучшают память, поддерживают организм при восстановлении в период болезни и участвуют в выработке дофамина.
Также для памяти, улучшенного настроения и самочувствия, выработки энергии следует употреблять тёмный шоколад, так как в нём содержится витамин В14, поможет ромашковый чай, а также из чабреца и мяты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Подмосковье сегодня
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#врач,