Врач посоветовала есть жирную рыбу и шоколад для поднятия настроения

По словам нутрициолога, такой состав содержится в жирных сортах рыбы и листовой зелени. Кроме того, важно регулярно употреблять овощи, ягоды, специи и травы. Такие продукты богаты биофлавоноидами. Эти вещества борются с воспалением, улучшают память, поддерживают организм при восстановлении в период болезни и участвуют в выработке дофамина.

Также для памяти, улучшенного настроения и самочувствия, выработки энергии следует употреблять тёмный шоколад, так как в нём содержится витамин В14, поможет ромашковый чай, а также из чабреца и мяты.

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