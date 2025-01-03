Врач посоветовала гулять в солнечную погоду для выработки серотонина

Опубликовано 03 января 2025, 13:061 мин.
Врач посоветовала гулять в солнечную погоду для выработки серотонинаИ в целом поддерживать активность
Врач-невролог Екатерина Демьяновская посоветовала почаще бывать на улице в солнечную погоду, так как солнце — один из факторов выработки серотонина.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что человеку важно быть физически активным, соблюдать режим сна, а также следить за питанием. При необходимости можно воспользоваться светотерапией.
«На выработку серотонина влияет множество факторов, в том числе один из ведущих — солнечный свет. Исследования показали, что выработка серотонина зависит от яркости и продолжительности инсоляции. Зимой в нашей климатической зоне, когда солнца не хватает, синтез гормона радости может снизиться, в результате человек будет чувствовать себя разбитым, подавленным, хуже высыпаться», — отметила доктор.
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