Врач посоветовала гулять в солнечную погоду для выработки серотонина

Кроме того, эксперт подчеркнула, что человеку важно быть физически активным, соблюдать режим сна, а также следить за питанием. При необходимости можно воспользоваться светотерапией.

«На выработку серотонина влияет множество факторов, в том числе один из ведущих — солнечный свет. Исследования показали, что выработка серотонина зависит от яркости и продолжительности инсоляции. Зимой в нашей климатической зоне, когда солнца не хватает, синтез гормона радости может снизиться, в результате человек будет чувствовать себя разбитым, подавленным, хуже высыпаться», — отметила доктор.

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