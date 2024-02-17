Врач посоветовала кофе в качестве замены сладостей при соблюдении диеты

По словам врача, благодаря стимуляции выработки гормона счастья серотонина кофе улучшает настроение, придаёт энергичность и этим способствует снижению тяги к сладкому. К тому же это низкокалорийный продукт.

На похудение кофе опосредованно влияет за счёт мочегонных свойств, обусловленных содержанием хлорогеновой кислоты, которая влияет на работу ЖКТ и улучшает пищеварение. Хотя сам по себе кофе, конечно, не панацея для снижения индекса массы тела.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.