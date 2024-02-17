Врач посоветовала кофе в качестве замены сладостей при соблюдении диеты

Опубликовано 17 февраля 2024, 04:33
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Врач посоветовала кофе в качестве замены сладостей при соблюдении диетыНапиток тоже помогает вырабатывать гормон счастья
Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пить кофе как замену сладкому при соблюдении диеты.
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По словам врача, благодаря стимуляции выработки гормона счастья серотонина кофе улучшает настроение, придаёт энергичность и этим способствует снижению тяги к сладкому. К тому же это низкокалорийный продукт.
На похудение кофе опосредованно влияет за счёт мочегонных свойств, обусловленных содержанием хлорогеновой кислоты, которая влияет на работу ЖКТ и улучшает пищеварение. Хотя сам по себе кофе, конечно, не панацея для снижения индекса массы тела.
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