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Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 марта 2024, 02:50
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Врач посоветовала напитки, которыми лучше запивать острую пищу

Чтобы снизить жжение во рту
Нутрициолог Вероника Гусакова объяснила, какими напитками лучше запивать острую пищу, чтобы смягчить жжение.
Врач посоветовала напитки, которыми лучше запивать острую пищу

© Ferra.ru

Эксперт посоветовала запивать молоком, потому что в нём содержатся жиры и казеин, смягчающий остроту и жжение. В целом кисломолочные продукты помогают, если жжёт такая пища. Поэтому можно выпить йогурт, сметану либо кефир.

От жжения во рту после острой пищи может помочь лимон или лимонный сок. В продукте содержатся натуральные кислоты, уменьшающие такие ощущения.

Кроме того, помогут и «несколько капель» растительного масла.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.