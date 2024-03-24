Врач посоветовала напитки, которыми лучше запивать острую пищу

Эксперт посоветовала запивать молоком, потому что в нём содержатся жиры и казеин, смягчающий остроту и жжение. В целом кисломолочные продукты помогают, если жжёт такая пища. Поэтому можно выпить йогурт, сметану либо кефир.

От жжения во рту после острой пищи может помочь лимон или лимонный сок. В продукте содержатся натуральные кислоты, уменьшающие такие ощущения.

Кроме того, помогут и «несколько капель» растительного масла.

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