Врач посоветовала напитки, которыми лучше запивать острую пищу

Опубликовано 24 марта 2024, 02:50
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Врач посоветовала напитки, которыми лучше запивать острую пищуЧтобы снизить жжение во рту
Нутрициолог Вероника Гусакова объяснила, какими напитками лучше запивать острую пищу, чтобы смягчить жжение.
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Эксперт посоветовала запивать молоком, потому что в нём содержатся жиры и казеин, смягчающий остроту и жжение. В целом кисломолочные продукты помогают, если жжёт такая пища. Поэтому можно выпить йогурт, сметану либо кефир.
От жжения во рту после острой пищи может помочь лимон или лимонный сок. В продукте содержатся натуральные кислоты, уменьшающие такие ощущения.
Кроме того, помогут и «несколько капель» растительного масла.
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